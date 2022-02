Juve, gli auguri a Peruzzi: "Insieme abbiamo vinto tutto"

TORINO - Trecentouno presenze non si dimenticano, così come tre scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane, una Champions League, una Coppa Uefa, una Coppa intercontinentale e una Supercoppa europea. Angelo Peruzzi alla Juve ha scritto pagine di storia e oggi, nel giorno del suo 52esimo compleanno, il club bianconero lo ha celebrato con un messaggio dedicato sul suo profilo Twitter: "Insieme abbiamo vinto tutto! Buon compleanno, Angelo". Questa la didascalia a corredo di una foto di Peruzzi in maglia bianconera.