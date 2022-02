Juve-Toro, chiedimi cos'è il derby

A Torino anche il derby riesce a essere una cosa sé stante, unico a suo modo. Prendete il semplice aspetto logistico: è il solo, in Italia, a giocarsi in due stadi differenti, l’Allianz Stadium per la Juventus e l’Olimpico Grande Torino per il Torino. Ed è il solo in cui ci sia una marcata differenza di successi tra le due società. Perché se nelle altre città esiste un sostanziale equilibrio di trofei complessivi raccolti, non è così tra Juventus e Torino. Una condizione che fa sì che la squadra granata metta sempre qualcosa in più sul campo, come racconta chi ha vissuto (e vive) il derby. Li abbiamo raccolti in questa galleria e si parte dalle parole di Emiliano Mondonico, che fissano nel tempo la storia del derby di Torino. Noi siamo gli indiani contro i cowboy, chissà che una volta gli indiani non vincano la loro battaglia. Emiliano Mondonico, giocatore e allenatore del Torino Anche stavolta mi sistemerò davanti alla televisione e anche stavolta maledirò il destino che mi obbliga a soffrire per il derby. È sempre stato così, in vita mia, anche se ancora oggi sono il giocatore che ha segnato più reti in questa sfida: 14. Ma il derby mi consuma.