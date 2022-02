Juve-Torino, i possibili record: Allegri vicino agli 850 punti

TORINO - Questa sera la Juventus ospiterà il Torino per il 204° Derby della Mole, una partita che potrebbe regalare nuovi traguardi statistici ai bianconeri. In primis all'allenatore Massimiliano Allegri che, in caso di successo, potrebbe diventare il terzo allenatore nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A a conquistare 850 punti , dopo Carlo Ancelotti (948) e Luciano Spalletti (880). Un Allegri che vanta un record positivo nella stracittadina: ha vinto 11 delle 16 sfide da allenatore in Serie A contro il Torino (una sola sconfitta, 1-2 nell'aprile 2021).

Dybala: assist e Top 10

Derby importante anche per Paulo Dybala che potrebbe tagliare il traguardo dei 50 assist in Serie A (ora fermo a 49) diventando il terzo giocatore argentino capace di tagliare questo traguardo dall’inizio dello scorso decennio (dopo i 70 del Papu Gómez e i 57 di Rodrigo Palacio). Non solo assist ma anche nella categoria gol l'argentino si sta avvicinando ad un traguardo importante: gli manca una marcatura (oggi è a 112) per entrare nella Top 10 All-Time bianconera (raggiungerebbe Federico Munerati al 10º posto). Inoltre il Torino è una delle vittime preferite della Joya all'Allianz Stadium visto che tutti e 4 i gol realizzati contro i granata sono arrivati tra le mura amiche

Vlahovic e la storia del 1° derby



Anche per il nuovo arrivati Dusan Vlahovic ci sarebbe l'opportunità di scrivere il proprio nome nella storia del Derby della Mole: in caso di rete realizzata il serbo diventerebbe il 5° attaccante capace di segnare al primo derby di Torino disputato in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria succedendo a Di Vaio, Amauri, Higuain e Ronaldo. L'ex Fiorentina diventerebbe anche il più giovane a riuscirci (22 anni).