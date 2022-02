La Juve può vincere campionato e Champions? Un algoritmo lo svela

L'effetto Vlahovic (e Zakaria) ha rivitalizzato la Juventus . I bianconeri stanno affrontando il girone di ritorno pieni di ambizioni anche grazie all'arrivo dei due nuovi acquisti: ma fin dove potranno arrivare? Si è occupato di rispondere a questa domanda il sito FiveThirtyEight, che ha svelato chi retrocederà, chi vincerà il campionato e chi invece trionferà nelle coppe europee. Secondo la nota piattaforma statunitense di analisi e sondaggi, a conquistare il prossimo scudetto sarà di nuovo l' Inter con il 69% di probabilità. A seguire, Milan (19% di chance di vittoria) e Napoli (10%). Giù dal podio la Juve che non va oltre l'1% di probabilità. Molto più a portata la qualificazione alla prossima Champions League , data al 53%. Gli uomini di Allegri se la giocheranno con l' Atalanta , che ha un solo punto percentuale in meno di possibilità di chiudere il campionato al quarto posto. Sesto e settimo posto per Lazio e Roma , rispettivamente al 9% e 4% di chance di giocare la massima competizione europea per club; a seguire, 26% di possibilità di vedere ottava la Fiorentina , orfana del serbo. Per quanto riguarda le ultime posizioni della classifica invece, sono date favorite per la retrocessione a fine stagione Salernitana (97%), Genoa (94%) e Venezia (39%).

Juve in Champions, dove arriva

Come andrà invece nelle competizioni europee? La Champions è ancora in situazione di relativo equilibrio, con il Manchester City dato per trionfatore finale più probabile con il 28%. Liverpool (19%), Bayern Monaco (18%), Ajax (12%), Chelsea (9%) e Psg (5%) seguono la corazzata di Pep Guardiola. Male le italiane Juve e Inter, date entrambe con meno dell'1% di possibilità di alzare la Coppa dalle grandi orecchie il 28 maggio. La situazione migliora in Europa League, con l'Atalanta (9%) data per terza favorita alla vittoria della competizione, alle spalle di Porto (11%) e Lipsia (9%). Bene anche il Napoli che, secondo gli analisti, ha le stesse probabilità di trionfo finale della sua avversaria diretta attuale, il Barcellona (8%): nello scontro diretto per il passaggio del turno, però, gli uomini di Spalletti vincono sui blaugrana con il 53% di chance. Non bene la Lazio vista ormai quasi come spacciata, all'1%. Non male nemmeno la Roma di Conference League, dove la situazione è equilibrata: con il 12% di probabilità i giallorossi, che stanno ancora aspettando di conoscere i loro prossimi avversari, alzeranno la prima coppa dell'era Mourinho. Meglio di loro, per adesso, soltanto Feyenoord, Psv e Rennes.