Dybala lascia Juve-Torino al 54’: fuori per precauzione

Campanello d’allarme per Massimiliano Allegri in vista della sfida di Champions contro il Villarreal di martedì prossimo. Paulo Dybala ha chiesto il cambio al 54’ del derby tra Juve e Torino, venendo rimpiazzato da McKennie: il fantasista argentino ha probabilmente accusato un piccolo risentimento al flessore sinistro dopo aver tentato una conclusione, ma la sensazione è che si sia fermato in tempo per evitare guai peggiori. Dopo la sostituzione (la mimica dei gesti fa ben sperare il tecnico) si è accomodato in panchina continuando a sostenere i compagni di squadra.