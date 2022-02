Furino ricoverato, la figlia: "Capitano sotto 2-0, ma è in partita"

TORINO - "Il capitano è sotto due a zero, ma è in partita. Il margine per ribaltare il risultato c'è, e con un po' di fortuna passiamo il turno". Ha utilizzato questa metafora calcistica, Federica Furino, giornalista e figlia dell'ex capitano della Juventus, Giuseppe Furino, per parlare delle condizioni di salute del padre, ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Moncalieri a causa di una emorragia cerebrale. Le sue condizioni - secondo quanto riportato da diverse fonti sanitarie - restano gravi ma stabili, con il proseguimento della terapia farmacologica per il riassorbimento del versamento di sangue. "Ringrazio tutti per la ola di affetto - ha aggiunto Federica sui social - E mi raccomando, continuate a tifare". Sono migliaia i messaggi di incoraggiamento e di vicinanza ricevuti nelle ultime ore per l'ex calciatore bianconero, tra cui anche quello del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che della Juve è anche tifoso: "In queste ore, in ospedale, un grande campione sta giocando la partita più importante… - Beppe non c'è solo una Regione, ma un intero Paese a fare il tifo per te…", ha scritto sui social il governatore, che sul proprio profilo personale ha postato la figurina di Beppe Furino con la maglia dell'Italia.