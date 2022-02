Juve, confermata la frattura per McKennie: 8 settimane di stop

TORINO - La Juventus è rientrata in tarda mattinata dalla Spagna ed ha immediatamente svolto una seduta di allenamento al Training Center. I calciatori utlizzati ieri in Spagna hanno svolto una seduta di scarico, mentre gli altri hanno forzato. Brutte notizie dall'infermeria. Confermati i due mesi di stop per Weston McKennie. Il centrocampista si è sottoposto ad accertamenti presso il JMedica, che hanno confermato la presenza di una frattura composta del secondo e del terzo metatarso del piede sinistro. I tempi di recupero sono di circa 8 settimane.