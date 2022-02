TORINO - Dopo il brutto infortunio rimediato ieri sera contro il Villarreal, nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, Weston McKennie ha voluto personalmente ringraziare i tifosi bianconeri per il supporto e l'affetto ricevuto attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Grazie a tutti per i vostri messaggi, tornerò più forte di prima", ha scritto il centrocampista statunitense.