Vlahovic, crescita del valore di mercato da record: è nella top 5 d'Europa!

La favola Dusan Vlahovic non finisce mai. Il gigante serbo, arrivato alla Juventus nel corso dell'ultima sessione del mercato invernale, non poteva sognare un miglior esordio con la maglia bianconera. Gol all'esordio in campionato e in Champions al primo pallone toccato dopo soli 33'', il bomber classe 2000 è entrato a pieno diritto nell'olimpo dei giovani più promettenti d'Europa. Lo certificano i numeri in campo ma anche le cifre record che ha fatto registrare il suo valore di mercato nel corso degli ultimi due mesi. Secondo le stime della divisione Football Benchmark di KPMG, l'ex Fiorentina vale al momento 74,8 milioni di euro: una cifra che lo fa entrare di diritto nella top 5 dei giocatori il cui valore è cresciuto di più a partire da dicembre 2021 (+19,8 milioni).