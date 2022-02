Juve, Nedved si emoziona in tv: “Parlare di calcio è difficile”

“Oggi mi viene difficile parlare di calcio, quello che sta succedendo in Ucraina è una cosa forte. Vengo dall’Est, sono cresciuto lì. Nessuno merita sofferenze, nessuno merita la guerra, nessuno la vuole”. Pavel Nedved non resta assolutamente indifferente. Il suo pensiero arriva poco prima della trasferta della Juve a Empoli. “Mi scuso con voi, è difficile, ma rispondo alle vostre domande - ha detto a Dazn - Io non credo sia una partita importante, è una partita decisiva. Decisiva per il nostro cammino in campionato, decide tante cose. È normale che in questo periodo, come al solito ogni anno, ci sono le partite decisive. E questa qui è decisiva".