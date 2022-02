Zakaria esce al 37' di Empoli-Juve per un problema muscolare

EMPOLI (Firenze) - Due grandi occasioni, una sventata da un super intervento di Vicario, l'altra sciupata calciando in tribuna un ghiotto pallone senza padrone al limite dell'area toscana: poteva essere decisamente diversa la partita di Zakaria, centrocampista svizzero acquistato dalla Juventus nella scorsa sessione invernale di calciomercato, costretto ad arrendersi ad un problema muscolare al 37' della sfida in corso di svolgimento al Castellani di Empoli. L'ex Borussia Moenchengladbach, sostituito da Locatelli, ha mimato il gesto di aver sentito tirare all'inguine. In attesa degli esami strumentali cui sarà sottoposto, è l'ennesima brutta notizia per Max Allegri, già privato - causa infortuni - di Dybala, Bernardeschi, Chiellini, Rugani, Alex Sandro, McKennie, Chiesa e Kaio Jorge.