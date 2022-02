Juve, Allegri: "Vlahovic non è paragonabile a Ronaldo"

EMPOLI - "Vlahovic è un giocatore che non avevamo come caratteristiche nella squadra. Abbiamo fatto bene, sapevamo delle difficoltà contro l’Empoli e infatti il 3-1 non è bastato. Ci siamo sacrificati, avevamo tanti indisponibili, sono contento per Kean e per l’entusiasmo che c’è in questo momento. Facciamo un passo alla volta, dobbiamo migliorare nella gestione della palla, ma lo spirito mi è piaciuto". Allegri si gode i tre punti conquistati al Castellani e un Vlahovic super, autore della sua prima doppietta in bianconero.