Juve, Zakaria va ko: fuori un altro. Ma Dybala spera per Firenze

TORINO - La Juventus guadagna due punti su Milan e Inter, ma perde un altro uomo (Zakaria) in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Fiorentina. Il centrocampista svizzero, uscito nel primo tempo contro l’Empoli per un fastidio all’adduttore, tra oggi e domani effettuerà gli accertamenti al J Medical per verificare l’entità dell’infortunio. In ogni caso Zakaria non sarà disponibile per la sfida di mercoledì al Franchi. Il forfait dell’ex Borussia Mönchengladbach s’aggiunge a quelli già certi di Federico Chiesa (stagione finita), Kaio Jorge (stagione finita dopo l’intervento dei giorni scorsi al tendine rotuleo), Weston McKennie (2 mesi), Giorgio Chiellini (rientro tra Sampdoria e Villarreal), Alex Sandro (punta il Villarreal), Daniele Rugani, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala. Gli ultimi tre sono i più vicini al rientro. Se il centrale lucchese e il jolly carrarino hanno messo nel mirino il prossimo turno di campionato, quando allo Stadium arriverà lo Spezia, la Joya coltiva ancora la speranza di poter accorciare i tempi per essere a disposizione di Massimiliano Allegri già per la semifinale di Coppa Italia di mercoledì.