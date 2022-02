Juve, il futuro si chiama De Ligt: operazione rinnovo

TORINO - In questi giorni si è parlato dei contratti in scadenza giugno 2022. Una bella serie, tra Paulo Dybala e Juan Cuadrado. Poi Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio e Mattia Perin. Situazione più o meno delicate in cui, comunque, non si è perso di vista anche chi ha accordi più lunghi e, al tempo stesso, potrebbe diventare uomo mercato. Come Matthijs de Ligt, per esempio. Il centrale olandese ha un contratto in essere fino al 2024, ma è da sempre al centro delle attenzioni internazionali. A cominciare da quel Barcellona che avrebbe voluto tesserarlo dall’Ajax fin dal 2019, insieme con il suo compagno Frenkie de Jong, salvo arrendersi di fronte alla Juventus, abile a tesserare uno dei difensori più promettenti del panorama internazionale. Una volta giunto a Torino, De Ligt ha avuto modo di confermare le proprie qualità: serio professionista e ottimo giocatore.