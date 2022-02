Fiorentina-Juve, Allegri lavora sulla manovra in fase di pressing

TORINO - Sale l'attesa per la semifinale di andata di Coppa Italia che la Juve dovrà giocare contro Fiorentina al Franchi, una volta casa di Vlahovic, oggi avversario e atteso protagonista di una sfida che per lui avrà sicuramente un fascino particolare. Allegri, colpito da diverse defezioni (la formazione degli infortunati bianconeri fa paura), ha lavorato con la squadra questa mattina (lunedì) e, come si legge sul sito juventino, dopo una fase atletica e un’altra dedicata al torello di gruppo si è dedicato ad esercitazioni tecniche per lo sviluppo della manovra in fase di pressing avversario, per concludere con la consueta partitella finale.