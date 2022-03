Juve, il bilancio degli infortuni stagionali: 28 muscolari e 7 traumatici

TORINO- Come aveva suggerito - scherzando per sdrammatizzare - sabato Massimiliano Allegri , nell’infermeria della Juventus hanno dovuto aggiungere un altro lettino, il nono . Servirà a Denis Zakaria , l’ultimo infortunato in casa bianconera, che si è fermato durante la sfida di Empoli per un problema all’adduttore della coscia sinistra. Ieri gli esami strumentali hanno confermato le sensazioni negative che aveva avuto il giocatore al momento dello stop e dell’uscita dal campo: Zakaria si è procurato «una lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra». La prognosi parla di venti giorni di stop. Ciò significa che, considerando anche la pausa del campionato a fine marzo per gli spareggi mondiali, dovrebbe tornare per la prima partita alla ripresa, il big match contro l’Inter, in programma il 3 aprile all’Allianz Stadium. Un mese fuori abbondante [...]

Juve, i tempi di recupero degli infortunati

[...] Se per la sfida di domani restano in dubbio anche Leonardo Bonucci e Mattia De Sciglio, qualche spiraglio di recupero potrebbe aprirsi per il campionato: domenica contro lo Spezia dovrebbero tornare a disposizione Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, che stanno meglio ma che Allegri preferisce non rischiare per la trasferta di domani in Coppa Italia. Guardando alla settimana successiva, alla trasferta di Genova contro la Sampdoria, si dovrebbero rivedere anche Daniele Rugani e Giorgio Chiellini mentre prima della sfida di Champions contro il Villarreal dovrebbe rientrare anche Alex Sandro. [...] Adesso però Allegri deve gestire il presente e non è sicuramente un momento fortunato per la Juventus. [...] In totale, alla Juventus si contano 28 infortuni muscolari e 7 traumatici ai quali si sommano quattro stop per Coronavirus (Rabiot, Pinsoglio, Alex Sandro e lo stesso Chiellini) e quattro per febbre.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport