Allegri e la chiave Juve: le vittorie arrivano con la difesa

TORINO - Massimiliano Allegri guarda oltre. Il tecnico della Juventus sa quale sia l’importanza della partita di mercoledì sera, sia perché si gioca una semifinale di andata in Coppa Italia con la Fiorentina (secondo appuntamento di stagione con un trofeo, dopo aver bucato in Supercoppa con l’ Inter ) sia perché sa quale sarà l’accoglienza dello stadio Franchi , di suo abitualmente calda e ora di più dopo l’affare Vlahovic , digerito male dalla tifoseria viola. Però, appunto, il tecnico bianconero guarda oltre, in chiave campionato con ricadute sull’ Europa . E batte sul concetto che la Juventus dovrà essere pronta per la volata finale dopo la sosta, quando tra aprile e maggio si giocherà un posto nella prossima Champions League .

Vuole una squadra affamata

Per questo, in attesa del ritorno dei vari infortunati, vuole una squadra affamata, che non si adagi sulla polizza-Vlahovic, che difenda con ferocia quanto il serbo realizza con frequenza costante. Ad Allegri non sono andati giù i gol incassati con il Villarreal in Europa e con Torino e - soprattutto - Empoli in campionato. Torna il vecchio e amato concetto che le vittorie si costruiscono sulla fase difensiva. Nella semifinale di Coppa Italia, dove si si gioca su andata e ritorno e dove i gol in trasferta valgono ancora doppio, il primo banco di prova.