Juve, Allegri punta sul 3-5-2 con Aké a destra: le scelte

INVIATO A FIRENZE - La Juventus va a caccia della finale di Coppa Italia, in attesa del ritorno di Torino, senza 9 giocatori (Dybala, Bernardeschi, Rugani, Chiellini, Alex Sandro, McKennie, Zakaria, Kaio Jorge e Chiesa) e con Bonucci tenuto a riposo (sarà in panchina). Massimiliano Allegri per la semifinale d’andata contro la Fiorentina si affida al grande ex Dusan Vlahovic. Accanto al serbo confermato Moise Kean, inizialmente preferito a Alvaro Morata.