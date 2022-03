Juve, Bonucci si riferma: Villarreal a rischio

TORINO - I leader si vedono soprattuto nelle difficoltà. Leonardo Bonucci lo ha dimostrato una volta di più a Firenze, dove è andato in panchina pur non essendo al meglio per stare vicino alla squadra in una serata d’emergenza, con ben 9 assenti. Missione compiuta, al Franchi, in attesa della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina. Il turno riposo, però, non è bastato al difensore per riprendersi dalle fatiche di Empoli, dove aveva stretto i denti pur di non uscire a causa di un fastidio muscolare. Il dolore al polpaccio è tornato a farsi sentire e adesso l’azzurro sarà costretto a fermarsi per davvero. A rischio il ritorno di Champions contro il Villarreal (16 marzo). Ma Bonucci, come sempre, farà il possibile per recuperare in tempo.