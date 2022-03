Danilo: “Alla Juve al momento giusto. Vlahovic? Non si accontenta mai”

Così fondamentale e bianconero che mercoledì sera, in assenza dei senatori, ha indossato la fascia da capitano al braccio nella semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Danilo e la Juve sono ormai una cosa sola, come ha dichiarato lo stesso jolly difensivo di Allegri in un’intervista a Dazn: “Quando ho iniziato a giocare pensavo che avrei trascorso tanto tempo in una sola squadra, invece questo lungo viaggio mi è servito tanto e mi ha fatto arrivare alla Juventus nel momento giusto”. Fondamentale il suo colpo di testa che ha permesso ai bianconeri di strappare il pareggio in extremis al Gewiss Stadium: “Ho segnato un gol importantissimo, ma me lo sentivo quando sono salito in area di rigore per ricevere il cross di Dybala”.