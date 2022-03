La Juve non si ferma: Morata affonda lo Spezia e fa volare Allegri

TORINO - A marzo torna a sbocciare Alvaro Morata e ad una Juventus molto più resistente che divertente basta così. Lo spagnolo non segnava in campionato dal 18 dicembre, quando i bianconeri si sbarazzarono del Bologna in Emilia, ed è lui l'uomo partita nel contesto di una prestazione un po' così. Sarà per la stanchezza, o forse perché conviene accontentarsi considerate le nove pesantissime assenze, ma la squadra di Allegri non incanta, anzi soffre lo Spezia nel secondo tempo, però porta a casa le vittorie che contano. Sono 9 nelle ultime 14 gare in Serie A (non era mai accaduto una stagione fa con Pirlo), ma soprattutto ora sono sei i punti di vantaggio sull'Atalanta quinta in classifica e con una partita da recuperare. Il posto Champions, insomma, non è ancora blindato, però sembra un po' più sicuro. Chi vuole coltivare sogni di rimonta scudetto, faccia pure: costa nulla, da sempre.

Il segno di Alvaro

Morata mette la firma al 21' del primo tempo, quando la Juve approfittando di un errore assurdo di Provedel nel rinvio, fa ripartire subito l'azione: Rugani intercetta, Vlahovic vede Locatelli che a sua volta serve Alvarito per il diagonale vincente, dedicato al fresco compleanno della sua Alice. È una Juventus in controllo, che non ruba l'occhio e pensa alla gestione di un match che si complicherà. Ma l'importante per Allegri è vincere, in qualsiasi maniera, e i bianconeri obbediscono. Sono subito lampanti i punti di forza della serata torinese: pensa Locatelli, nel ruolo di mezz'ala propositiva, a dare gas volentieri alla manovra bianconera, accendendo Cuadrado negli spazi e provando combinazioni interessanti con Vlahovic che gli detta il movimento e così prova a dimostrare al tecnico che lui non è solo gol. Anche se il serbo neppure tira e un po' ci rimane male. Il colombiano sfrutta le praterie lasciate da uno Spezia abbastanza impaurito, ma pecca di lucidità davanti alla porta di Provedel. Così lo spettacolo è praticamente condensato nelle urla di Allegri, catturate dalla tv. Max aveva chiesto ai suoi non solo di giocare bene tecnicamente, ma anche di essere ordinati e compatti. E in effetti, non da ieri, i giocatori bianconeri si aiutano sul campo, anche a costo di commettere qualche errore di troppo. «Calma, palleggiamo con pazienza finché non troviamo il buco!», il testuale dell'allenatore che non lesina un «Bravo!» ad Arthur quando il brasiliano evita di innamorarsi del pallone e lo scarica di prima al compagno smarcato. L'ex Barcellona si segnala per un illuminante assist a Cuadrado, ma non mancano le altre note positive: Pellegrini non è sempre preciso, però è abbastanza attento; Rugani, al rientro dopo un mese, trova un buon feeling con De Ligt nonostante non sia particolarmente sollecitato dallo Spezia; Danilo è il solito pilastro insostituibile. Rabiot, al contrario, brilla per alcune scelte errate su ripartenze bianconere e nel finale prende più gambe altrui che palloni. Non ne aveva più.

Sofferenza e felicità

Il problema è che la Juve, archiviato l'1-0 di Morata, non la chiude nel primo tempo e allora lo Spezia, salito a Torino con il fardello di tre sconfitte di fila sul groppone e privo degli squalificati Amian e Kiwior, cerca di approfittarne attaccando specialmente sul fianco sinistro della difesa bianconera, lì dove Verde fa ciò che vuole. Per Gyasi il problema vero è che Szczesny non ha intenzione di fare regali. Sull'altro fronte si assiste alla versione movimentista di un Vlahovic perseverante nella ricerca di pertugi in cui infilarsi, con Nikolaou ed Erlic costretti a pedinarlo faticosamente. Il serbo prende anche un cartellino giallo, il secondo in bianconero dopo l'ammonizione di Bergamo per proteste. La tensione man mano cala, gli errori si moltiplicano e quello che forse colpisce di più è la difficoltà nel servire Vlahovic dove il bomber vuole. Allegri s'accorge del fatto che di questo passo i rischi aumenterebbero (difatti aumenteranno), perciò innesta Bernardeschi per Pellegrini che stava giocando la terza di fila da titolare ed era stato pure ammonito. L'ex viola era assente dal 23 gennaio e sabato salterà Sampdoria-Juve: becca subito un giallo e sarà squalificato. Cuadrado scala sulla mattonella del terzino, Danilo cambia fascia e si sposta a sinistra. Le poche fiammate juventine non esaltano lo Stadium, che prima sbuffa e poi trattiene il fiato per l'invenzione di Kovalenko - entrato con Bourabia qualche minuto prima - ad Agudelo, fermato da un ottimo Szczesny. Nel finale di sofferenza entra Kean per Vlahovic, mentre Cuadrado confeziona la solita giocata dei finali di partita. Stavolta però non c'è deviazione avversaria, né il tap-in di Morata che manca incredibilmente l'impatto con il pallone a porta vuota. E poi tutti ad esultare sotto la Sud: il «fiuuu» non è solo di Allegri, ma di tutto lo Stadium.

