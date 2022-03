Allegri e la frase profetica durante Juve-Spezia che ha scatenato i tifosi

Contro lo Spezia, la Juventus ha portato a casa tre punti importantissimi per la classifica in chiave qualificazione Champions: ora i bianconeri hanno sei punti di vantaggio sull'Atalanta che è quinta, ma ha una partita da recuperare. Un risultato di misura che ha visto il ritorno al gol di Alvaro Morata, a secco in campionato dal 18 dicembre. A fine partita, durante l'intervista, Allegri ha sottolineato l'importanza dei tre punti conquistati, ribandendo la sua filosofia: "C’è bisogno di vittorie con sofferenza per arrivare ai grandi trionfi". Lo stesso tecnico bianconero è stato anche il protagonista di una frase, ripresa dalle telecamere di Dazn, diventata virale sul web.