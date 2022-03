Juve, Chiesa sui social: "Si torna a camminare". E Zaniolo commenta

La Juve e i tifosi in coro: "Forza Chiesa"

Il post di Chiesa ha subito catturato l'attenzione dei tifosi della Juve, ma anche di alcuni compagni di squadra e di nazionale. Il club bianconero ha risposto con un cuore e l'emoticon del bicipite, mentre Danilo, oltre all'emoticon del braccio ha aggiunto due cuori rossi. Faccina innamorata e batti cinque da parte di De Ligt e tanti tantissimi like. A sorpresa, ma nemmeno troppo, dato il grande rapporto d'amicizia che li lega, è arrivato anche il commento di Zaniolo: un braccio di ferro e un cuore rosso. Messaggio che non è sfuggito ai sostenitori juventini che ne hanno approfittato per "corteggiare" Nicolò. "Ti aspettiamo Nico" è il messaggio che va per la maggiore, ma c'è anche qualcuno che sogna in grande "Vlahovic-Zaniolo-Chiesa". Il talento azzurro, in scadenza di contratto con i giallorossi, non ha ancora rinnovato ed è tra gli obiettivi di mercato della Juventus.