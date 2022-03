Juve, i calcoli scudetto: è dura ma si può

Se allo Scudetto non crede «il pazzo che ci credeva più di tutti», come Giorgio Chiellini definì Massimiliano Allegri raccontando dell’incredibile rimonta tricolore della Juventus nel campionato 2015-16, per sperare adesso in un triplo sorpasso su Napoli, Inter e Milan serve davvero essere cinture nere di ottimismo e olimpionici di pensiero positivo. Eppure, da Szczesny («Un’occhiata in alto la diamo») a De Ligt («Dovrebbe accadere un miracolo, ma...»), da Dybala («Io ci credo») a Morata («Pensiamo al prossimo allenamento»), negli ultimi 10 giorni nessuno dei bianconeri, chi più ottimista e chi meno, ha escluso la possibilità di lottare per il titolo. Lo ha fatto e rifatto Allegri: «Come minimo serviranno 84 punti per vincere il campionato: noi al massimo possiamo arrivare a 83». Giusto uno di meno.

La quota Scudetto indicata dal tecnico livornese è per tradizione poco meno di una santenza: l’ha sempre azzeccata o sbagliata di poco. Un errore di un punto, però, sarebbe sufficiente a non escludere la Juventus dalla lotta. Peraltro, per sua stessa ammissione, quando parla in pubblico Allegri manda messaggi ai giocatori, sapendo che ascoltano: e non è detto che quell’asticella fissata appena oltre la loro portata non sia da un lato un modo per togliere loro pressione, dall’altro uno stimolo per spingerli al massimo delle loro possibilità. Perché una cosa è abbastanza certa: Allegri potrebbe anche sbagliare il pronostico sul punteggio minimo necessario per lo Scudetto, ma è molto difficile che bastino 81 punti. Ossia quelli che la squadra bianconera raggiungerebbe chiudendo il campionato con nove vittorie e un pareggio. Per sperare deve riuscire nell’impresa di vincere le ultime 10 partite.

