Juve, la gioia di Morata: "Si respira un'aria nuova"

"Futuro? Non dipende da me"

Sul futuro, l'attaccante spagnolo è stato molto chiaro: "Non dipende da me, ho detto tante volte che voglio rimanere e che se non sarò qui sarò il primo tifoso della Juve. Bisogna cercare di lavorare e cercare di vincere trofei”. Nelle ultime gare Allegri lo ha schierato in diverse posizioni nel reparto offensivo. "Bisogna sacrificarsi, lavorare e soprattutto vincere. La Juve è una grande squadra e bisogna saper giocare in ogni ruolo. Sono orgoglioso di stare qua. Scudetto? E' stata una stagione particolare, soprattutto all'inizio. Ora dobbiamo lavorare e pensare alla Champions, dove può accadere di tutto".