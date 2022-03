Juve, Allegri subito in campo: Villarreal nel mirino

TORINO - Dopo la gara con la Sampdoria, la Juventus è rientrata a Torino nella serata di ieri: per i bianconeri subito testa alla Champions League, visto che mercoledì sera andrà in scena la gara di ritorno degli ottavi di finale. All'Allianz Stadium alle 21 si accendono i riflettori sulla sfida con il Villarreal. a squadra oggi si è divisa in due gruppi di lavoro: scarico tra palestra e piscina per chi è sceso in campo ieri, esercitazioni sul possesso palla con cambi di gioco e sviluppo azione con palla in profondità per la restante parte del gruppo. Per domani è in programma una nuova seduta mattutina.