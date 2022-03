Nainggolan: "Juve, le vittorie di corto muso portano allo scudetto"

NAPOLI - Nonostante Massimiliano Allegri non inserisca la Juventus tra le pretendenti allo scudetto, tutti quelli che seguono la Serie A assicurano che i bianconeri sono tornati in corsa. Anche Radja Nainggolan , dal suo Belgio, è di questo parere: "Occhio alla Juve - ammonisce il centrocampista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli - che vince come una volta: le vittorie di corto muso ti portano a lottare per lo Scudetto". Tra le squadre attualmente al vertice del campionato, per Nainggolan il Napol i ha una marcia in più che risponde al nome di Luciano Spalletti , esperto nell'ottenere il meglio soprattutto dai suoi attaccanti: "Ricordo quando Dzeko al primo anno di Roma fece solo 8 gol - spiega l'ex mediano giallorosso - e l’anno dopo più di 30. Dopo una doppietta di Dzeko a Milano col Milan , Spalletti scherzando gli disse che era solo metà del suo lavoro visto che avrebbe dovuto farne almeno quattro. Ad inizio anno non avevo dubbi: il Napoli dominava le gare, poi piano piano con infortuni e Coppa d’Africa è calato. Ieri gli azzurri non hanno giocato bene a Verona ma hanno vinto una gara fondamentale. Il Napoli deve vincere questo tipo di partite, come fa la Juve , e lì potrebbe puntare seriamente alla vittoria".

"Spalletti è l'uomo giusto per riportare lo scudetto a Napoli"

Nel suo pronostico sullo scudetto, Nainggolan sceglie un'altra sua ex squadra: "La favorita per la vittoria finale è l’Inter - sottolinea - che ha una rosa superiore alle altre, ma Spalletti è un vincente nato: ha sempre giocato per vincere. Lavora per quello e la dimostrazione sono tutte le squadre dove ha allenato. Il Napoli deve lavorare come se non dovesse vincer nulla e disputare ottime gare. Per temperamento credo che Lobotka sia il calciatore ideale per Spalletti. Zielinski ricorda me quando giocavo sulla trequarti, il polacco però non è l’unico grande giocatore a disposizione per Luciano: Elmas è fenomenale dietro la punta. Ogni tanto sento Mertens: Spalletti ogni volta che con la Roma affrontavamo il Napoli aveva in Mertens un vero e proprio incubo, lo temeva fortemente. Adesso Luciano punta su Osimhen, anche se Dries ogni volta che viene chiamato in causa segna e fa bene. Spalletti può essere finalmente l’allenatore giusto per vincere il terzo scudetto".