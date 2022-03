Juve-Inter, lo Stadium sarà esaurito: entro fine marzo capienza al 100%

Juventus-Inter con lo stadio esaurito. Non un sogno ma la realtà perché entro fine marzo la capienza tornerà per la prima volta al 100 per cento. Ad annunciarlo Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ai microfoni di Rai Radio1, ospite del programma In Vivavoce. «Sicuramente entro fine marzo gli stadi saranno aperti al 100%. Non c’è dubbio che ci sia un innalzamento dei contagi, ma la pressione sui nostri ospedali ha numeri assolutamente sotto controllo».

Con il campionato fermo, la prima giornata utile per la riapertura totale degli stadi è quella del primo week end di aprile, quando è in programma il derby d’Italia. Bisogna tornare indietro di oltre tre anni per rivedere l’Allianz Stadium esaurito per Juventus-Inter: 7 dicembre 2018, gol partita di Mario Mandzukic al 21’ della ripresa, in panchina ovviamente Massimiliano Allegri. Con 41.495 spettatori per un incasso di 3.163.509 euro la sfida segnò il record d’incasso e di presenze dell’impianto in campionato. Nelle due stagioni successive la pandemia ha cambiato completamente lo scenario: cancelli chiusi e tribune vuote, riaperture ridotte e nuove chiusure, a seconda dell’andamento dei contagi.