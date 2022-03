Youth League, Juve e Liverpool si giocano la semifinale: dove vedere la diretta tv

TORINO - Alzare l'asticella, superarla come Tamberi a Tokyo 2020 e poi alzarla ancora una tacca più in su. La Juventus Under 19 , approdata per la prima volta nella sua storia ai quarti di Youth League, vuole proseguire il proprio, personalissimo, concorso di salto in alto. E scavallare oltre la misura successiva, gesto che spalancherebbe le porte delle semifinali . Per farlo, però, questo pomeriggio (fischio d'inizio alle 16, in tv su Sky Sport Uno) i bianconeri dovranno superare il Liverpool in un confronto che profuma di grande calcio europeo. I ragazzi di Bonatti scenderanno in campo a Vinovo, in una sfida secca (in caso di parità al fischio finale si va direttamente ai calci di rigore, senza passare dai tempi supplementari), forti di un ruolino di marcia che racconta addirittura di sei successi consecutivi tra fase a gironi e ottavi vittoriosi in casa dell'Az Alkmaar.

Ci sono Soulé e Miretti

E, soprattutto, con due rinforzi d'eccezione nel motore: Fabio Miretti in mezzo al campo e Matias Soulé sulla trequarti, talenti talmente cristallini da dividersi tra prima squadra e Under 23, ma in realtà perfettamente in età (classe 2003) per scendere in campo con i coetanei dell'Under 19. Il tecnico bianconero, per converso, dovrà fare i conti con l'assenza di capitan Omic, espulso in Olanda e unico elemento impiegato 7 volte su 7 in Youth League in stagione, ma anche con le defezioni di Citi, Sekularac e Strijdonck, eroe della sfida al suo ex Az due settimane fa insieme a Senko, felino nel parare il rigore decisivo. «Dove vogliamo arrivare? Fino in fondo», l'urlo di battaglia dell'estremo difensore appena dopo aver staccato il pass per i quarti di finale. Dove Juventus e Liverpool, allo stesso modo, sono arrivate grazie alla lotteria dagli undici metri, dato che i Reds (che nella competizione ancora non hanno trovato la vittoria lontano da casa) hanno avuto la meglio sui belgi del Genk soltanto dal dischetto dopo l'1-1 dei tempi regolamentari.

Le altre sfide

Nelle altre sfide, in programma domani, Psg-Salisburgo e Borussia Dortmund-Atletico Madrid, mentre il Benfica attende la vincente di Dinamo Kiev-Sporting Lisbona che per ovvie ragioni non si è finora potuta disputare. Per tutte il traguardo nel mirino è la FinalFour di Nyon, in programma tra il 22 (semifinali) e il 25 (finale) aprile.

La probabile formazione

Per arrivarci, questo pomeriggio, Bonatti si affiderà a Senko tra i pali, con Nzouango-Muharemovic coppia favorita per giocare dal 1’ al centro della difesa e il riposato Savona ad agire sulla destra. Davanti a lui Mulazzi, capocannoniere bianconero nella manifestazione con tre gol al pari del rientrante Turco, sulla corsia opposta Iling. Dubbio in mezzo al campo con Turicchia in vantaggio per affiancare Bonetti, davanti Chibozo (due reti e due assist in Europa finora) guiderà le offensive per scardinare la resistenza dei Reds.