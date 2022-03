Pogba, auguri social della Juve e tifosi innamorati: "Torna a casa"

I messaggi dei tifosi juventini per Pogba

"Torna a casa" è il commento che ricorre più volte ed è anche quello che racchiude meglio il sentimento dei tifosi bianconeri. Ma non manca chi ripropone le immagini dei suoi gol più belli, chilo lusinga con i complimenti, chi dedica versi di canzoni, chi non lo ha ancora perdonato per essere andato via, chi si dispera e chi invece spera nel "miracolo" di vederlo ancora con la maglia della Vecchia Signora. E i rarissimi pareri avversi non vengono attaccati... Non vengono proprio recepiti, come fosse qualcosa di impensabile. Esempio: "Guai a voi se lo riportate alla Juve"; risposta al commento: "Manca un NON presumo"; controrisposta: "No".