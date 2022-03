Juve, ecco quanti milioni vale il passaggio ai quarti di Champions League

TORINO - Un passaggio di turno per il prestigio ma anche, più concretamente, per la cassa. La Champions League è una macchina che produce soldi per i club che riescono a compiere il cammino più lungo nella competizione. La Juventus, per esempio, grazie alla fase a gironi tra partecipazione, risultati, coefficiente Uefa e pool market ha già incassato 76 milioni, una cifra che la pone al nono posto assoluto della classifica dei ricavi. Soldi che andranno a puntellare un bilancio che si chiuderà con un rosso importante, cui poter sommare anche la qualificazione ai quarti di finale.