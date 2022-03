Juve, missione Champions League: Allegri se la gioca con Vlahovic e Morata

TORINO - La Juventus va alla caccia del biglietto per i quarti di Champions League con la coppia d’attacco Vlahovic - Morata . Il serbo, in gol all’esordio europeo, vuole ripetersi contro il Villarreal di Unai Emery, mentre lo spagnolo cerca un’altra delle sue grandi notti europee.

Davanti a Szczesny linea difensiva a quattro composta da Danilo, De Ligt, Rugani e De Sciglio , che è in vantaggio su Pellegrini. A centrocampo Juan Cuadrado a destra, Adrien Rabiot nel ruolo di falso esterno a sinistra con Manuel Locatelli e Arthur in mezzo.

Cambi di lusso

Juventus e Villarreal partono dall’1-1 dell’andata. Siccome i gol in trasferta non valgono più doppio, a entrambe le squadre serve una vittoria per passare il turno. Ecco perché, soprattutto se la partita dovesse proseguire oltre il novantesimo con i supplementari, saranno importanti i cambi. Oltre a Moise Kean, stavolta Allegri potrà contare anche su Chiellini, Dybala e Bernardeschi.