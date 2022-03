Juve, Nedved: "Il rinnovo di Dybala? Abbiamo fatto un patto"

TORINO - "Vlahovic è impressionante, abbiamo vissuto tanti campioni del passato qui e lui appartiene a questa categoria. È umile, disponibile, lavora tanto, è uno da Juve, è molto bravo. Lui e Locatelli sono degli esempi, hanno fatto di tutto per venire alla Juve. Chiellini e Bonucci o Barzagli prima ti danno il senso di appartenenza. Quando uno arriva non sa cosa succede, poi ti accorgi. Questo vale per le grandi squadre, la pesantezza della maglia è tanta". Il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved, loda l'attaccante serbo prima della sfida contro il Villarreal e sottolinea l'importanza di un acquisto del genere per i bianconeri.