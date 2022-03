Juve-Villarreal 0-3, il tabellino

TORINO - La Juventus cade in casa contro il Villarreal che si impone per 3-0. Gli spagnoli segnano nella ripresa su un calcio di rigore trasformato da Gerard Moreno e assegnato per un contasto falloso di Rugani su Coquelin rivisto al Var. Il raddoppio lo mette a segno Pau Torres, in pieno recupero un altro rigore (tocco di mano in area di De Ligt) trasformato da Danjuma vale il tris.