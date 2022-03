Juve, il guaio resta il gol

TORINO - La Juventus non segna abbastanza. È la squadra con la media gol stagionale più bassa delle sedici arrivate agli ottavi di finale di Champions League e la squadra che ha segnato di meno nelle prime sei in Serie A. Finora, la Juventus ha segnato 1,56 gol a partita. Media inferiore di almeno mezzo gol rispetto alle squadre del livello dei bianconeri, che hanno segnato 64 volte in 41 partite giocate finora in stagione in tutte le competizioni. E l’arrivo di Dusan Vlahovic, che ha comunque creato entusiasmo e migliorato la fase difensiva, non ha comunque cambiato la media gol.