Dybala-Juve, lunedì si decide

TORINO - Precedenti alla mano, il rischio che all’ultimo minuto scatti un “fermi tutti, rimandiamo” c’è. Eccome. Tuttavia, l’incontro è fissato: l’agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, e i dirigenti bianconeri si sono dati appuntamento lunedì presso la sede della Juventus. Per dirigenti bianconeri s’intende l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e s’intende il direttore sportivo Federico Cherubini. Non è da escludere, però, anche la presenza del vicepresidente Pavel Nedved. Per chi non lo sapesse - pochini, immaginiamo, visto che la telenovela prosegue ormai da quasi due anni - oggetto di discussione sarà il rinnovo del contratto di Dybala, che in scadenza a giugno. Si è arrivati a questo punto per questioni economiche, di rendimento (personale e generale), di infortunistica.