Tardelli: "Allegri sta costruendo la Juve, è sulla buona strada"

TORINO - Intervenuto alla Domenica Sportiva, l'ex bianconero Marco Tardelli ha analizzato il momento della Juve e la situazione realtiva al rinnovo di Paulo Dybala: "E' vero che ci si aspettava qualcosa in più dalla stagione, soprattutto in Champions, ma questa è una squadra in grande costruzione, non ancora all'altezza delle Big europee. Credo che Allegri stia lavorando bene e sia sulla strada giusta per preparare la squadra anche a livello internazionale, ma avrà bisogno di qualche innesto, specialmente a centrocampo". Sulla querelle riguardante il contratto di Dybala, poi, il campione del Mondo '82 ha le idee chiare: "La permanenza o meno dell'argentino non credo sia una questione principalmente di prezzo. Prima devono stabilire se la Juve e Allegri ne abbiano bisogno. Io penso di sì, se il ragazzo tornerà sereno in coppia con Vlahovic potrebbe fare la differenza".