Juve-Dybala, sette anni di Joya e amarezze

Dal primo gol in Supercoppa all'addio

L’inizio è sfolgorante: primo gol in Supercoppa, a Shanghai contro la Lazio, dopo appena 12 minuti in campo con la nuova maglia bianconera. A fine stagione ne segnerà 23 di reti, 19 nel 2016-2017, addirittura 26 l’anno successivo, il migliore e quello più prolifico, quando nasce la Dybala mask, un marchio di fabbrica. Gioca con Higuain e Mandzukic, largo a sinistra: sono stagioni in cui la Juventus domina in Italia e si propone tra le grande in Europa. Viene così alla mente la sua doppietta al Barcellona, l’11 aprile 2017, nei quarti di Champions che vedrà i bianconeri arrivare in finale, sconfitti dal Real Madrid. Nell’estate 2018 arriva a Torino CR7 e la situazione per Dybala cambia: il feeling tra i due fatica a decollare e lo stesso Allegri ha difficoltà a far convivere in campo la Joya con il portoghese. Così numeri dell’argentino crollano: chiude la stagione con appena 10 gol. E si fa strada il possibile addio con il trasferimento al Manchester United, ma l’affare salta per la volontà di Paulo di restare in bianconero. La pandemia segna anche Dybala, colpito prima dal Covid poi da una lunga serie di infortuni che lo costringono a stare fuori parecchio. Non è un caso che abbia saltato Lione, Porto e Villarreal: nelle ultime quattro eliminazioni in Champions ha giocato appena 190 minuti su 720. Il ritorno di Allegri in panchina fa ben sperare, però a gennaio irrompe un nuovo numero 7, Vlahovic, che lo riporta fuori dal progetto. E dalla Juventus.