Juve, Dybala in Procura a Torino per l'inchiesta plusvalenze

TORINO - Prosegue l'inchiesta plusvalenze in casa Juve della Guardia di Finanza, che ha operato nuove perquisizioni dopo le accuse rivolte al club bianconero di falso in bilancio. Nel mirino ci sono le operazioni avvenute tra il 2019 e il 2021 e in particolare la cosiddetta "manovra stipendi". Oggi, giovedì 24 marzo, anche Paulo Dybala è stato convocato dalla Procura di Torino per essere ascoltato come persona informata dei fatti.