Juve Under 23, riuscito l'intervento al braccio destro per Pecorino

Intervento riuscito per Emanuele Pecorino della Juventus Under 23. Il giovane attaccante, costretto al cambio per un problema al polso destro dopo essere entrato al 69' nel match perso per 0-1 contro il Sudtirol, è stato sottoposto ad un intervento al radio del braccio destro. Tramite un comunicato ufficiale, la società bianconera ha annunciato: "Emanuele Pecorino è stato sottoposto questa mattina a intervento di osteosintesi al radio del braccio destro: l'operazione è perfettamente riuscita e il calciatore nei prossimi giorni inizierà l'iter riabilitativo".