Juve, si fa male anche Aké: problema muscolare con l'U23

TORINO - Infortunio per Marley Aké, ala franco-ivoriana della Juventus Under 23, ormai stabilmente nel giro della prima squadra di Allegri. Il 21enne talento bianconero si è fatto male oggi, nel primo tempo della gara di Serie C in casa del Lecco, valida per la 32ª giornata: poco prima della mezz'ora, Aké ha fatto uno scatto e poi si è fermato, toccandosi la coscia destra. Zauli, tecnico della Juve Under 23, è stato costretto a toglierlo dal campo, inserendo Sekulov. Aké, che era andato spesso in panchina nelle ultime gare di Serie A (giocando qualche minuto contro l'Atalanta), si aggiunge agli infortunati Chiesa, Kaio Jorge, McKennie, Zakaria e Bonucci.