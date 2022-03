Allegri si rilassa a Montecarlo prima di Juve-Inter: incontro con Briatore

MONTECARLO (Principato di Monaco) - In attesa del big match della prossima settimana contro l'Inter, Massimiliano Allegri ha approfittato del weekend senza campionato per fare tappa a Montecarlo, dove ha incontrato Flavio Briatore - noto tifoso bianconero - e suo figlio Nathan Falco per un pranzo in compagnia alla Pasticceria Cova. Ovviamente, sotto il post, non si sono fatti attendere i commenti dei tifosi juventini, tra auguri di buon appetito e numerosi apprezzamenti sia per il tecnico che per l'imprenditore.