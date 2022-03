Juve, missione brasiliana per Antony. Ma c'è la fila per il talento dell'Ajax

TORINO - Non che avesse bisogno di andare in Brasile, la Juventus , per scoprire le qualità di Antony Matheus dos Santos, per gli amici (e appassionati) più semplicemente Antony : esterno offensivo mancino che ormai da due stagioni (e 122 presenze, e 27 gol) tanto bene sta facendo con la maglia dell’ Ajax sia nelle competizioni di casa sia in quelle internazionali. Basti dire che ha vinto un campionato e una Coppa dei Paesi Bassi e che il suo euro-bilancio è fatto di 15 presenze e 3 gol (tutti in Champions).

La missione di Tognozzi

Non che avesse bisogno di andare in Brasile, la Juventus, per scoprire le qualità di Antony Matheus dos Santos. Però... Numero uno: prima di fare certi investimenti, non guasta una sbirciatina anche in contesti differenti. Numero 2: si sa che a volte un giocatore non lo vai a vedere solo perché devi studiarlo, ma anche perché devi dimostrargli un certo livello di interesse. Fargli sentire quanto lo ritieni funzionale al progetto. E in questo senso la storia del mercato bianconero degli ultimi 10 anni è ricca di missioni fatte - a volte dallo stesso Fabio Paratici, ora ds del Tottenham - per andare a conoscere parenti di potenziali obiettivi di mercato. Stupisce poco e niente, dunque, il fatto che dagli ambienti brasiliani del calciomercato filtrino conferme sul fatto che: sì, anche la Juventus è sulle tracce di Antony, a maggior ragione dopo la missione in Sud America dei giorni scorsi di Matteo Tognozzi, capo scout e braccio destro del ds Federico Cherubini. Alla Continassa vogliono giocarsi le proprie possibilità in una partita che pure si annuncia assai combattuta. Ben più combattuta, per intendersi, del 4-0 con cui il Brasile venerdì scorso ha battuto il Cile sotto gli occhi degli emissari bianconeri. Antony ha mostrato un’ottima intesa con Danilo: terzino (nonché leader) bianconero ed esterno offensivo papabile bianconero formavano la catena di destra in un 4-2-3-1 molto simile al progetto tattico che potrebbe reggere la prossima squadra di Massimiliano Allegri (...)

Le cifre

(...) La Juventus sa infatti che le cifre saranno tutt’altro che scontate. L’Ajax di saldi non ne fa, anzi. E sull’attaccante brasiliano ci sono anche il Manchester City e il Bayern. Si balla su quota 60-70 milioni di euro, come minimo. Però con Vlahovic la Juve ha già dimostrato di saper stupire. Antony si colloca comunque al top di una lista ricca e variegata di opzioni, stilata dal responsabile del mercato bianconero Cherubini nell’ottica di 4-2-3-1 o 4-3-3 buono per puntare in alto in campionato e in Champions (...)

