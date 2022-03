Zakaria punta Juve-Inter: "Sono pronto per le prossime sfide"

TORINO - In casa Juventus prosegue la marcia di avvicinamento al big match contro l'Inter, in programma domenica 3 aprile alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Sorride Massimiliano Allegri che, nell'allenamento congiunto svolto in mattinata con la Pro Sesto, test terminato 1-1 con gol di Rugani, ha potuto contare su Dusan Vlahovic, che aveva rinunciato alla convocazione con la nazionale serba per un fastidio all'inguine accusato in occasione della sfida con la Salernitana, e ha ritrovato Denis Zakaria, assente dallo scorso 26 febbraio e, più precisamente, dal 36' della partita vinta 3-2 ad Empoli per un infortunio agli adduttori. Il centrocampista svizzero, arrivato a gennaio dal Borussia Moenchengladbach, ha esultato per il suo ritorno con un post Instagram: "Grazie per il supporto e per i messaggi delle scorse settimane. Sono tornato in campo e sono pronto per le prossime sfide", la didascalia scritta, accompagnata da due pallini (ovviamente, uno bianco ed uno nero), accanto alle due foto pubblicate. Tra i tanti like ricevuti, spiccano quelli di Vlahovic, De Ligt, Chiellini, Locatelli, Dybala, Bonucci, McKennie e Perin.