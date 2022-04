Juventus-Inter: 20 i convocati di Allegri

TORINO - Sono 20 i convocati da Massimiliano Allegri in vista del derby d'Italia allo Stadium, dove la sua Juventus ospiterà l'Inter di Simone Inzaghi nel match valido per la 31ª giornata di Serie A. Una sfida che mette in palio punti pesanti e nella quale il tecnico bianconero non potrà contare sullo squalificato Luca Pellegrini e sui lungodegenti Chiesa, McKennie e Kaio Jorge.