Allegri, furia sulla panchina della Juve dopo il rigore: la reazione come a Carpi

Finale di primo tempo incandescente all'Allianz Stadium, con l'Inter avanti di un gol grazie a un rigore fischiato proprio negli istanti finali della prima frazione e trasformato da Hakan Calhanoglu. A originare il penalty era stato un duplice contatto nell'area della Juve fra Denzel Dumfries, Alex Sandro e Alvaro Morata. L'arbitro Massimiliano Irrati aveva sorvolato, salvo poi ricorrere all'on field review dopo essere stato chiamato dal Var Paolo Mazzoleni. In campo i giocatori hanno protestato con forza e anche la panchina è andata su tutte le furie. Le telecamere lo hanno immortalato discutere vivacemente con il quarto uomo Davide Ghersini. "Ma che c... dici - lo si sente dire in diretta tv - Ma non è rigore".