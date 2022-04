Juve, Zakaria sui social: "Questa sconfitta non ci fermerà"

TORINO - "È stato bello tornare in campo con la squadra dopo settimane di assenza anche se la partita di ieri alla fine è stata sfortunata per noi". È il messaggio tramite Instagram di Zakaria, che ha dedicato un post ai tifosi dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Inter nel derby d'Italia. Il centrocampista svizzero, protagonista di uno degli episodi più discussi della partita con il contrasto di Bastoni giudicato fuori area dall'arbitro, ha poi suonato la carica per le prossime partite: "Questa sconfitta non ci fermerà, fino alla fine!".