Juve, il ritorno di Tevez. E Nedved propone: “Vieni a giocare con noi?” VIDEO

Carlos Tevez è tornato a casa, nella sua casa bianconera. In occasione del big match tra Juve e Inter, l'Apache ha fatto il suo ritorno all'Allianz Stadium dopo tantissimi anni. La presenza di Carlitos ha fatto impazzire i tifosi bianconeri che non hanno mai dimenticato l'ex numero 10. Durante il suo soggiorno a Torino, Tevez ha avuto modo anche di incontrare alcuni vecchi amici, con cui ha condiviso tante battaglie sul campo. La visita dell'Apache allo Juventus Training Center è stata documentata con un video emozionale girato dal club bianconero. Ad accogliere l'attaccante è stato Max Allegri: "Come stai Carlitos?" - ha chiesto l'allenatore che si è scambiato un lungo e caloroso abbraccio con uno dei suoi fedelissimi. Battute e sorrisi anche con i collaboratori tecnici, fino all'incontro con Pavel Nedved che appena ha visto l'argentino non ha avuto dubbi: "Puoi giocare eh" - ha detto sorridendo il vicepresidente. Sull'ottima forma fisica dell'Apache concorda anche il suo ex compagno Padoin: "Sono molto felice di vederti. Mi hanno detto che ti vuoi allenare vero?".