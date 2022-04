Il 2022 della Juve: J come jella

TORINO - L’ultima caso è stato Manuel Locatelli, con la sua «lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro» rimediata domenica sera durante la sfida contro l’Inter a seguito dello scontro di gioco con Danilo D’Ambrosio. Ne avrà, come ormai risaputo e ufficialmente comunicato, per quattro settimane. Ultimo caso, si intende, di una lunghissima - e insolita - serie di infortuni di origine traumatica che hanno condizionato gravemente la stagione di alcuni giocatori bianconeri nonché giocoforza della Juventus tutta. Parlare di sfortuna, oltre che di infortuni, è inevitabile giacché questo tipo di guai fisici è imprevedibile e indipendente da fattori ponderabili legati alla preparazione, alla gestione di altri acciacchi. No, l’infortunio traumatico dipende da una botta, da uno scontro di gioco, da un movimento sbagliato. E se dunque la Juventus - una volta terminata la stagione - come tutti i club dovrà interrogarsi sul numero degli infortuni muscolari e chiedersi se si tratti di dati in linea con la media e se sia il caso di intervenire in qualche modo nella preparazione e nelle tabelle individuali, beh, per ciò che riguarda gli infortuni traumatici non potrà fare altro che... imprecare. Magari chiedendosi come sarebbe andata la stagione se mano a mano non avessero dovuto alzare bandiera B - per lungo tempo - alcuni dei giocatori più importanti e insostituibili del gruppo. [...]