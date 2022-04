Cagliari-Juve, Allegri e le prove di attacco senza Morata

TORINO - Magari a Cagliari la Juventus non si troverà di fronte proprio un 5-5-0 come quello edificato mercoledì sera all’Etihad Stadium dall’Atletico di Diego Simeone contro il Manchester City, ma di certo Walter Mazzarri non lascerà autostrade alla manovra bianconera. E neppure sentieri, almeno nelle intenzioni. L’attenzione alla fase difensiva è sempre stata una caratteristica importante delle squadre del tecnico di San Vincenzo e sarà massima sabato sera, stimolata da quattro sconfitte consecutive con 11 gol incassati. Che il Cagliari scenda in campo con un 3-5-2, un 3-4-2-1 o un 3-4-1-2 (dipenderà anche dalle condizioni di Pavoletti e Marin), in fase difensiva gli esterni di centrocampo si abbasseranno componendo una linea a cinque davanti a Cragno, protetta da un’altra linea di quattro uomini, con un attaccante a disturbare il giro palla dei centrali bianconeri e a fare da punto di riferimento per le ripartenze. Ed è probabile che sia questo l’assetto con cui i rossoblù giocheranno la maggior parte della partita, proprio per chiudere ogni varco verso la propria porta, pronti partire in contropiede ogni volta che avranno l’occasione.

Assedi difficili Un tipo di partita, quello appena descritto, che la Juventus soffre. Un po’ perché, per citare la massima sfornata proprio mercoledì sera da Pep Guardiola, "Attaccare un 5-5-0 è difficile: nella preistoria, oggi e tra centomila anni". Anche con De Bruyne, Foden, Sterling, Grealish e compagnia. Un po’ perché nel centrocampo di Massimiliano Allegri mancano un po’ di qualità tecnica, di inventiva (un Pjanic, giusto per citare l’ultimo centrocampista di un certo tipo ad aver vestito il bianconero) e di tiro da fuori. Tutte qualità preziose ai limiti dell’indispensabile quando si tratta di assediare nove o dieci uomini schierati a protezione dell’area. Come i giocatori del Villarreal dopo la prima mezzora (nella quale la Juventus era invece arrivata al tiro eccome) nel ritorno degli ottavi di Champions. Quando per giunta c’era anche l’assenza di Dybala a complicare la ricerca di un varco nel muro giallo. O come i giocatori dell’Inter per larghi tratti domenica sera: quando le cose, al di là del risultato, sono andate già meglio, perché i bianconeri a tirare sono arrivati per tutta la partita (23 volte in totale), ma la densità difensiva nerazzurra ha spesso complicato, o proprio ribattuto, i loro tentativi (alcuni dei quali peraltro non andati a buon fine per errori di mira).